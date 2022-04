HiPay : mise à disposition du rapport annuel

RAPPORT ANNUEL

LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,

D'année en année, HiPay construit sa place de plateforme de paiement challenger sur un marché du paiement toujours dynamique et en transformation continue.

1. HIPAY ET SON ÉCOSYSTÈME

1.1. Une Fintech pionnière du secteur

Fintech pionnière en Europe, HiPay opère dans un secteur porteur et très actif. Preuve de sa place prépondérante dans cet écosystème, HiPay a été classé 11éme du classement Fintech100 réalisé par le pôle de compétitivité mondial Finance Innovation, dont l'objectif est de réaliser le premier palmarès des startups de la Fintech et Assurtech française.

1.2. Un marché des paiements en croissance soutenue

Contrepartie essentielle de tout acte d'achat, le paiement est l'un des principaux catalyseurs du commerce. Les paiements en espèces et en chèques sont remplacés progressivement par les paiements digitaux, pour des raisons à la fois de facilité d'usage et d'obligation de traçabilité réglementaire. Les modalités de paiement proposées aux consommateurs évoluent à grande vitesse. Depuis deux ans, le sans contact se banalise, le paiement fractionné rencontre un franc succès et les solutions mobiles font de nouveaux adeptes.

Le marché du paiement digital bénéficie donc à la fois de la croissance de la part du paiement digital dans le commerce traditionnel, mais également du développement ultrarapide du ecommerce, qui représente désormais 14% du commerce de détail en France (129 milliards d'euros soit +15% vs. 2020 - source FEVAD). La tendance est similaire au sein de l'Union Européenne - zone intégralement adressée par HiPay via son agrément d'Établissement de Paiement supervisé par la Banque de France, et qui lui permet d'offrir ses services dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne. HiPay dispose par ailleurs d'un réseau de partenaires de paiements locaux afin de répondre aux usages des tous les commerçants et consommateurs, localement: par exemple Carte Bancaire en France, Bancontact en Belgique, Sofort en Allemagne ou encore Multibanco au Portugal.

Au sein de l'Union Européenne, le marché des services de paiements ecommerce atteint 4 milliards d'euros, en croissance de 12% en 2021. Au sein de l'UE et depuis le Brexit, la France est le premier marché ecommerce (24%).

Au-delà du marché des paiements ecommerce, la transformation digitale des distributeurs s'accélère et avec elle, la demande pour des solutions de paiement omnicanal, c'est-à-dire des solutions holistiques capables d'opérer à la fois les paiements de proximité (magasins, bornes, drive par exemple), les paiements à distance (web,téléphone) et les usages de paiements mixtes (store-to-web, web-to-store, e-wallet). Ce mouvement ouvre des perspectives immenses pour les prestataires de services de paiements, la part du ecommerce dans le commerce global de l'Union Européenne ne représentant que 18% du total à ce jour.

Ces évolutions accélérées des usages rebattent les cartes du paysage concurrentiel du secteur du paiement : les acteurs traditionnels doivent revoir leurs offres technologiques et de nouveaux acteurs tels que HiPay émergent avec des solutions nativement omnicanales. C'est donc tout le marché du paiement qui se transforme et s'ouvre, et sur lequel le positionnement de HiPay a de plus en plus de sens.

2. UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE MOTEUR DE

LA CROISSANCE

"Une offre tout-en-un et évolutive pour des expériences de paiement efficaces en proximité comme à distance"

HiPay propose son offre à une clientèle de plus en plus variée. Cette offre est particulièrement adaptée aux retailers "Tier-2" - qui réalisent entre 1 et 100 millions d'euros de volume. Ces derniers ont des problématiques de paiements complexes mais ne disposent pas nécessairement des compétences et des ressources pour y faire face. En se connectant à la plateforme de HiPay, ils s'appuient sur un expert du paiement, pour un coût modéré dans leur chaîne de valeur.