HiPay : des pertes réduites sur l'exercice 2020

HiPay a réduit d'environ deux-tiers le montant de ses pertes lors de l'exercice 2020, au cours duquel la fintech a réussi à maîtriser ses coûts, sa masse salariale et ses frais généraux.



Le spécialiste des solutions de paiement omnicanal a fait état jeudi d'une perte nette de 1,8 million d'euros sur l'exercice écoulé, contre un manque à gagner de 5,7 millions d'euros en 2019.



Dans le même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 31% à 45,7 millions d'euros, porté par une hausse de 43% du volume de paiements gérés.



'L'activité est tirée par la croissance organique et les 305 nouveaux clients grands comptes', explique le groupe dans son communiqué.



Grégoire Bourdin, son directeur Général de HiPay, évoque malgré tout un contexte macroéconomique 'complexe'.



L'action perdait 2,7% jeudi matin, faisant ressortir une capitalisation boursière de 69 millions d'euros. Pour mémoire, le cours de Bourse été multiplié par plus de cinq sur les 12 mois écoulés.



