Hipgnosis Songs Capital achète les droits de Justin Bieber pour 200 millions USD

(Alliance News) - La pop star canadienne Justin Bieber a vendu ses parts de catalogue d'édition musicale et d'enregistrement à la société Hipgnosis Songs Capital, soutenue par Blackstone, pour un montant de 200 millions USD, a annoncé mardi la société, marquant ainsi le dernier accord de droits à succès de l'industrie.

La vente faisait l'objet de rumeurs depuis des semaines ; elle a été rapportée pour la première fois par le Wall street Journal fin décembre. Le jeune homme de 28 ans rejoint ainsi un groupe d'artistes qui ont récemment encaissé leurs catalogues.

Hipgnosis n'a pas divulgué publiquement les termes de l'accord, mais une source proche de l'affaire a déclaré à l'AFP qu'il valait environ 200 millions USD.

Des stars contemporaines telles que Justin Timberlake et Shakira ont vendu des parts importantes de leurs œuvres et ont également conclu des accords avec Hipgnosis, mais le mouvement a surtout été observé chez des artistes de longue date comme Bob Dylan et Bruce Springsteen.

Les sommes faramineuses que le catalogue de Springsteen a rapportées à Sony pour un demi-milliard de dollars sont considérées comme des valeurs sûres, tant pour les artistes plus âgés qui mettent de l'ordre dans leurs finances que pour les investisseurs qui peuvent compter sur des rendements constants grâce à une musique éprouvée et à la viabilité du streaming.

Les catalogues plus jeunes sont considérés comme un territoire plus risqué, mais Bieber fait partie des artistes les plus vendus de tous les temps, et maintenant Hipgnosis a sa part dans certains des plus grands succès du 21ème siècle, y compris 'Baby' et 'Sorry'.

Hipgnosis Songs Capital est une entreprise d'un milliard de dollars US entre la société américaine de capital-investissement Blackstone LLP et la société britannique Hipgnosis Song Management.

Hipgnosis Song Management est le conseiller en investissement de la société Hipgnosis Songs Fund Ltd, cotée en bourse à Londres.

Hipgnosis Songs Capital a déclaré avoir acquis les intérêts de Bieber dans ses droits d'auteur d'édition sur son back catalogue de 290 chansons, toute sa musique publiée avant le 31 décembre 2021.

Universal, la maison mère de Bieber, continuera à administrer le catalogue, selon une autre source proche de l'accord, et reste propriétaire des enregistrements originaux de l'artiste. Hipgnosis a acquis la participation de l'artiste dans ses masters ainsi que ses droits voisins ; une redevance qui voit son propriétaire recevoir un paiement chaque fois qu'une chanson est jouée en public.

Après avoir été découvert sur YouTube alors qu'il était adolescent, Bieber, originaire du Canada, a connu une gloire mondiale, vendant plus de 150 millions de disques.

Il a enregistré huit numéros un sur la liste des meilleurs albums du Billboard, et ses chansons ont été diffusées plus de 32 milliards de fois sur Spotify uniquement.

"L'impact de Justin Bieber sur la culture mondiale au cours des 14 dernières années a vraiment été remarquable", a déclaré dans un communiqué le chef d'Hipgnosis, Merck Mercuriadis, un cadre de longue date de l'industrie musicale.

"À seulement 28 ans, il fait partie d'une poignée d'artistes déterminants de l'ère du streaming qui a revitalisé l'ensemble de l'industrie musicale, entraînant avec lui un public fidèle et mondial dans son voyage du phénomène adolescent à l'artiste culturellement important."

La santé de Bieber a récemment souffert, la star ayant interrompu sa tournée pour une durée indéterminée après avoir révélé qu'il avait été diagnostiqué du syndrome de Ramsay Hunt, une complication rare du zona qui a provoqué chez lui une paralysie faciale partielle.

Les catalogues de musique ont toujours changé de mains, mais le boom actuel des ventes d'édition s'est rapidement amplifié, les marchés financiers étant de plus en plus attirés par les portefeuilles musicaux lucratifs en tant que classe d'actifs.

L'entreprise Hipgnosis de Mercuriadis, qui est devenue publique à la Bourse de Londres en 2018, a largement contribué à faire connaître le pic des ventes.

Le secteur avait semblé se refroidir récemment, mais l'affaire Bieber montre que les investisseurs sont toujours avides d'acquisitions musicales.

Les propriétaires des droits d'édition d'une chanson reçoivent une part dans divers scénarios, notamment la diffusion à la radio et le streaming, les ventes d'albums et l'utilisation dans la publicité et les films. Les droits d'enregistrement régissent la reproduction et la distribution.

Cette vague de ventes s'inscrit dans le cadre d'une conversation plus large sur la propriété de l'œuvre par les artistes, amplifiée en grande partie par Taylor Swift, qui a connu un succès retentissant en réenregistrant ses six premiers albums afin de pouvoir contrôler leurs droits d'enregistrement originaux.

Cette démarche découle de la querelle très publique de Swift avec Scooter Braun, le manager musical dont la société possédait autrefois les masters originaux, avant de les vendre à la société d'investissement Shamrock Holdings.

Braun est le manager de Bieber depuis 15 ans, et a déclaré dans un communiqué que "lorsque Justin a pris la décision de conclure un accord de catalogue, nous avons rapidement trouvé que le meilleur partenaire pour préserver et développer cet incroyable héritage était Merck et Hipgnosis."

"Justin est vraiment un artiste unique en son genre et cela est reflété et reconnu par l'ampleur de cet accord."

