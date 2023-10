(Alliance News) - Hipgnosis Songs Fund Ltd a lancé jeudi un examen stratégique afin de regagner la confiance des investisseurs après avoir supprimé sa rémunération, avant des votes clés sur son avenir la semaine prochaine.

Les actions de la société ont augmenté de 1,6 % à 74,25 pence chacune à Londres jeudi matin, mais sont en baisse d'environ 14 % depuis le début de l'année.

L'investisseur en droits de propriété intellectuelle dans le domaine de la musique examinera notamment "les futures modalités de gestion de la société".

Il a exclu "toute offre pour la société, qu'elle soit recommandée ou non".

Hipgnosis a déclaré avoir entamé le processus d'identification d'un nouveau président, en nommant une société de recherche de cadres. L'entreprise est actuellement présidée par Andrew Sutch.

La décision d'entreprendre l'examen stratégique a été prise à la suite d'un "dialogue approfondi avec les actionnaires au cours des dernières semaines".

"Ces réunions ont mis en évidence une confiance continue dans le portefeuille de la société et les perspectives de croissance de la classe d'actifs, ainsi que la nécessité pour la société de procéder à des changements afin de créer de la valeur pour les actionnaires", a déclaré la société.

Lundi, Hipgnosis a retiré un dividende intérimaire précédemment déclaré. Hipgnosis a déclaré qu'elle s'attendait désormais à recevoir des "paiements rétroactifs nettement inférieurs" pour les redevances des auteurs-compositeurs pour les années 2018 à 2022. En raison de la décision attendue de l'US Copyright Royalty Board pour cette période, Hipgnosis prévoit de réduire ses paiements rétroactifs à 9,9 millions de dollars, contre 21,7 millions de dollars à la fin du mois de mars.

La décision a été prise avant l'assemblée générale annuelle de la société, qui se tiendra la semaine prochaine et au cours de laquelle les actionnaires se prononceront sur deux questions essentielles, à savoir un projet de cession et la poursuite de l'activité de la société.

En septembre, Hipgnosis a annoncé qu'elle vendait 29 de ses catalogues musicaux pour 440 millions de dollars afin de financer un programme de rachat d'actions et de réduire sa dette.

La société vend les catalogues à Hipgnosis Songs Capital, un partenariat entre le conseiller en investissement de HSF, Hipgnosis Songs Management Ltd, et des fonds conseillés par le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone Inc, basé à New York.

Un vote de continuation aura également lieu la semaine prochaine. Si la poursuite de l'activité est approuvée, les actionnaires devront voter lors d'une assemblée générale extraordinaire en janvier 2026, puis lors de l'assemblée générale annuelle de 2028 et, par la suite, toutes les trois assemblées générales annuelles.

La société a déclaré jeudi : "Le conseil d'administration continue de recommander de voter en faveur de la résolution de continuation, estimant qu'il est dans l'intérêt des actionnaires de procéder à un examen stratégique avec le plus grand nombre d'options possibles pour la société et d'identifier les changements qui se concentreront sur la récupération et l'amélioration de la valeur pour les actionnaires. En outre, le conseil d'administration continue de recommander de voter en faveur de la première résolution de cession afin de réaliser des recettes pour réduire l'effet de levier et entreprendre un rachat d'actions, et note que le processus de go-shop visant à rechercher une offre supérieure potentielle reste en cours".

Asset Value Investors, qui gère AVI Global Trust PLC, société cotée à Londres, a déclaré lundi qu'une "remise à zéro" était nécessaire chez Hipgnosis. Asset Value Investors gère une participation de 5 % dans Hipgnosis.

Asset Value Investors a encouragé les actionnaires à voter contre la cession et la poursuite de l'activité.

"Au cours des dernières semaines, nous avons discuté avec la majorité des actionnaires. Aucun de ces actionnaires n'est favorable à une vente immédiate du portefeuille, mais nous pensons que beaucoup d'entre eux voteront contre la poursuite de l'opération. Nous demandons instamment aux actionnaires indécis de ne pas se laisser influencer par un discours trompeur selon lequel un échec de la résolution de continuation entraînerait la liquidation de la société ou une vente forcée des actifs", a déclaré Asset Value Investors lundi.

"Voter contre la continuation ne doit pas être perçu comme une position négative. Au contraire, nous restons enthousiasmés par les perspectives des actifs de la société."

La déclaration se poursuit : "L'entreprise est promise à un bel avenir. Et cela pourrait bien se faire avec le gestionnaire actuel, dans des conditions révisées, si un nouveau conseil d'administration en décidait ainsi après avoir consulté les actionnaires. Mais nous sommes fermement convaincus qu'une remise à zéro s'impose de toute urgence".

HSF a précédemment déclaré que si son maintien n'était pas adopté, elle serait "tenue de présenter des propositions de reconstruction, de réorganisation ou de liquidation de la société aux actionnaires pour approbation dans un délai de six mois".

Asset Value Investors a déclaré en début de semaine que cela ne devait pas être interprété comme une vente à la sauvette des actifs de HSF.

"Nous notons que la période de six mois est une clause standard pour les fonds à capital fixe avec des votes de continuation. Elle existe pour protéger les actionnaires, et non pour créer une date limite qui compromettrait leurs intérêts, et elle pourrait facilement être prolongée avec le consentement des actionnaires", a expliqué Asset Value Investors lundi.

"HSF se négocie actuellement avec une décote de plus de 50 % par rapport à sa valeur nette d'inventaire. Il est impératif de se concentrer maintenant sur la résolution de tous les obstacles qui empêchent les actions de se négocier plus près de leur juste valeur. Voter contre la continuation permettrait au conseil d'administration nouvellement reconstitué d'avoir les coudées franches pour s'atteler à cette tâche. Nous comprenons que le gestionnaire a récemment renforcé son équipe avec de nouvelles embauches, notamment un nouveau directeur financier et un nouveau directeur juridique, ce dont nous nous félicitons. Cela devrait leur être utile si le nouveau conseil d'administration décide de demander à la société de gestion de se présenter à nouveau dans le cadre d'un défilé de beauté de nouveaux gestionnaires potentiels.

Asset Value Investors a déclaré qu'elle attendait des réponses de HSF en ce qui concerne le dividende tiré. Il a noté que les actions de HSF sont déjà devenues ex-dividende, une date limite qui signifie que les nouveaux investisseurs n'auraient pas droit au dernier versement.

Asset Value Investors a déclaré : "Nous demandons à la société des éclaircissements urgents sur certaines questions liées à cette annonce. Cela soulève encore plus de questions sur la manière dont notre société est gérée, et nous espérons que les actionnaires prendront en compte ce dernier développement lorsqu'ils voteront lors des prochaines assemblées".

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

