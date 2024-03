Hipgnosis Songs Fund Limited est une société d'investissement basée à Guernesey. La société se concentre sur la constitution d'un portefeuille diversifié en acquérant des catalogues construits autour de chansons à succès. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires un niveau de revenu attractif et croissant, ainsi qu'un potentiel de croissance du capital, à partir d'investissements dans des chansons et des droits de propriété intellectuelle musicale associés. Sa politique d'investissement consiste à diversifier les risques en investissant dans un portefeuille de chansons et de droits de propriété intellectuelle musicale associés. Elle cherche à acquérir 100 % des droits d'auteur d'un auteur-compositeur pour chaque chanson, ce qui comprend la part de l'auteur, la part de l'éditeur et les droits d'exécution. Ses filiales comprennent Hipgnosis Holdings UK Limited, Hipgnosis SFH I Limited, RubyRuby (London) Limited, Hipgnosis Songs Group LLC, PB Songs Ltd et Hipgnosis SFH XX Limited. Hipgnosis Song Management Ltd (HSM) agit en tant que conseiller en investissement de la société.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds