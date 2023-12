(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse jeudi, à l'instar des marchés boursiers en Asie et à New York.

L'optimisme concernant les réductions des taux d'intérêt américains et britanniques l'année prochaine semble avoir disparu soudainement avant les vacances de Noël, alors que les actions à Wall Street se sont fortement repliées.

Les investisseurs attendent maintenant l'indice des prix des dépenses de consommation des ménages américains vendredi, qui est l'indicateur préféré de la Réserve fédérale pour mesurer l'inflation.

"Les investisseurs pourraient encore profiter d'une inflation américaine faible pour le mois de novembre, ce qui pourrait maintenir le rallye obligataire intact jusqu'à Noël. Si c'est le cas, le dollar américain restera sous pression", a déclaré Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 41,3 points, soit 0,5 %, à 7 674,38

Hang Seng : en hausse de 0,2% à 16 642,06

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,6% à 33 140,47

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,5% à 7 504,10

DJIA : clôture en baisse de 1,3 %, à 37 082,00

S&P 500 : clôture en baisse de 1,5% à 4 698,35

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,5% à 14 777,94

EUR : en baisse à 1,0945 USD (1,0968 USD)

GBP : baisse à 1,2637 USD (1,2673 USD)

USD : baisse à JPY143,09 (JPY143,75)

Or : en hausse à 2 037,05 USD l'once (2 034,50 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 79,59 USD le baril (80,44 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de jeudi sont encore à venir :

11:00 GMT Enquête sur le commerce de détail de la CBI au Royaume-Uni

08:30 EST Produit intérieur brut américain

08:30 EST Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance chômage aux Etats-Unis

08:30 EST Enquête de la Fed de Philadelphie sur les perspectives des entreprises américaines

16:30 EST Banque centrale étrangère des États-Unis

16:30 EST Emprunts de la fenêtre d'escompte fédérale américaine

Les emprunts du gouvernement britannique ont été plus élevés que prévu en novembre en raison de l'augmentation des coûts des prestations et des paiements d'intérêts, selon les chiffres officiels. Toutefois, ils ont été inférieurs à ceux du même mois de l'année dernière après que le gouvernement de Westminster ait dépensé beaucoup moins d'argent pour l'aide énergétique aux ménages, a rapporté l'agence de presse britannique. L'Office for National Statistics a déclaré que l'emprunt net du secteur public s'élevait à 14,3 milliards de livres sterling en novembre, ce qui représente le quatrième total le plus élevé depuis le début des relevés mensuels en 1993. Les économistes avaient prévu un emprunt de 13,1 milliards de livres sterling pour le mois. L'ONS a également révélé que les emprunts pour le mois d'octobre étaient supérieurs de 3,8 milliards de livres sterling aux estimations précédentes. Les emprunts pour le début de l'année financière s'élevaient à 116,4 millions de livres sterling, soit 24,4 milliards de livres sterling de plus que pour la même période l'année dernière, mais en deçà des prévisions de l'organisme officiel de prévision du gouvernement britannique, l'Office for Budget Responsibility (Office pour la responsabilité budgétaire).

Le chancelier britannique Jeremy Hunt s'apprête à conclure un accord sur les services financiers avec la Suisse afin de faciliter l'accès des entreprises britanniques au marché suisse et vice versa. M. Hunt se rendra à Berne jeudi pour signer l'accord, qui repose sur la reconnaissance mutuelle des lois et réglementations régissant le secteur, selon le Financial Times. Il créera un cadre facilitant le commerce transfrontalier des services financiers de gros, le Trésor espérant que cela stimulera la City de Londres. Le chancelier signera l'accord avec la ministre suisse des finances, Karin Keller-Sutter. Selon le FT, M. Hunt attribuera au Brexit la capacité du Royaume-Uni à conclure ses propres accords commerciaux avec les principaux centres financiers.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Berenberg réduit Admiral à 'hold' (acheter) - objectif de prix 2,961 (2,543) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Swisscom envisage de faire une offre pour les activités italiennes de Vodafone au début de l'année prochaine, ce qui pourrait contrer une offre rivale d'Iliad pour l'unité, a rapporté Bloomberg, citant des personnes familières avec le sujet. L'accord éventuel combinerait le service mobile de Vodafone avec l'opérateur de fibre optique à large bande Fastweb SpA de Swisscom dans le pays, ont déclaré les personnes. Swisscom et Vodafone sont en pourparlers pour discuter des conditions et une offre formelle pourrait être annoncée dès le mois prochain.

ENTREPRISES - FTSE 250

Hipgnosis Songs Fund a publié ses résultats intermédiaires retardés pour les six mois se terminant le 30 septembre, deux jours après que l'investisseur en propriété intellectuelle musicale ait signalé des divergences entre une évaluation indépendante de ses actifs de propriété intellectuelle et la propre opinion de son gestionnaire. Sur la base des normes IFRS, la valeur de l'actif net par action à la fin du mois de septembre a chuté de 7,2 % à 110,12 cents US, contre 118,63 cents à la fin du mois de mars, ou de 9,2 % à 173,92 cents, contre 191,53 cents sur une base opérationnelle. "Cela reflète principalement la réduction significative des attentes en matière de revenus CRBIII et CRBIV", a expliqué le fonds. Le revenu total sur le semestre est tombé à 63,2 millions USD, contre 86,2 millions USD un an plus tôt, le revenu net des activités poursuivies tombant à 54,0 millions USD, contre 76,8 millions USD, en raison d'une reprise de 11,9 millions USD du compte de régularisation CRB III, due à des paiements rétroactifs futurs moins importants que prévu.

Le président du fonds Hipgnosis Songs, Robert Naylor, a déclaré que le conseiller en investissement de la société avait "malheureusement" refusé dans un premier temps de fournir une opinion sur la juste valeur de ses actifs. Lorsqu'il l'a finalement fournie, son opinion était "fortement assortie de réserves". M. Naylor a expliqué que le conseil d'administration de l'entreprise avait cherché à publier l'avis du conseiller en investissement sur son site web afin d'assurer la transparence, mais que le conseiller en investissement avait refusé d'y consentir. Nous prenons note de l'annonce faite par Hipgnosis Song Management selon laquelle ils vont "continuer à travailler de manière constructive pour soutenir les intérêts de l'entreprise et de ses actionnaires". Au nom du conseil d'administration, je demande donc instamment au conseiller en investissement de fournir au conseil d'administration son avis sur la juste valeur des actifs de l'entreprise, sans réserve, afin que nous puissions offrir plus de certitude et de transparence à nos actionnaires", a déclaré M. Naylor.

AUTRES ENTREPRISES

Smart Metering Systems se heurte à l'opposition de ses principaux actionnaires à son projet de rachat par un fonds d'investissement privé. L'entreprise de Glasgow, spécialisée dans la connexion des services publics, les compteurs intelligents et la gestion de l'énergie, a accepté un rachat par des fonds conseillés par Kohlberg Kravis Roberts au début du mois. Cependant, PrimeStone Capital et les fondateurs de l'entreprise, Alan Foy et Steve Timoney, qui contrôlent ensemble environ 17,8 % du capital de l'entreprise, ont jugé le prix de l'offre de 955 pence par action trop bas. Ils ont déclaré jeudi qu'ils avaient l'intention de voter contre l'offre.

La société irlandaise de matériaux de construction CRH a déclaré avoir achevé la dernière phase de son rachat d'actions, avec 1,0 milliard de dollars restitués aux actionnaires. Depuis mai 2018, le programme a permis de verser 7 milliards USD aux actionnaires. En outre, elle entame une autre tranche de son rachat pour un montant maximal de 300 millions USD, qui se terminera au plus tard le 28 février et sera menée par Citigroup Global Markets.

La société danoise Orsted, spécialisée dans les énergies renouvelables, a déclaré qu'elle allait construire le plus grand parc éolien offshore du monde au large de la côte est de la Grande-Bretagne. L'entreprise a déclaré avoir pris la décision finale d'investissement pour la construction du projet Hornsea 3, qui aura une capacité de 2,9 gigawatts pour alimenter plus de 3,3 millions de foyers britanniques. Le parc éolien devrait être achevé vers la fin de l'année 2027 et créer jusqu'à 5 000 emplois pendant la phase de construction. Il ajoutera 1 200 postes permanents, "à la fois directement et dans la chaîne d'approvisionnement au cours de la longue phase d'exploitation", a déclaré l'entreprise. Il s'agira du troisième projet gigawatt d'Orsted dans la région de Hornsea, qui est exploité à partir de Grimsby.

