Hippo Holdings Inc. est une société de protection du domicile. La société propose une plateforme intégrée de protection du domicile permettant d'exploiter les données en temps réel, la technologie de la maison intelligente et offrant une suite de services à domicile. Elle fournit des soins et une protection aux propriétaires de maison. Grâce à son programme Smart Home, les clients peuvent détecter et traiter les problèmes d'eau, d'incendie et autres. Le portefeuille de produits de la société comprend des maisons individuelles, des condos, des immeubles de placement et de nouvelles constructions. La société gère l'expérience de l'assurance en contact avec le client, y compris les ventes et le marketing, la souscription, l'émission et l'administration des polices, et la gestion des sinistres. Elle offre des conseils d'entretien à la demande par le biais de Hippo Home Care, un service de conciergerie virtuelle à domicile, ainsi que l'accès à des vérifications et à des entretiens annuels à domicile. La société utilise également des technologies et des données avancées pour évaluer les nouveaux risques à l'extérieur du domicile et recommander les ajustements de souscription nécessaires.