HireQuest, Inc. est un franchiseur de bureaux offrant des solutions de recherche de cadres par envoi direct, de dotation en personnel commercial et de placement permanent. La société, par l'intermédiaire de ses franchisés, fournit divers types de services dans le cadre de modèles commerciaux multiples sous les appellations commerciales HireQuest Direct, Snelling, HireQuest, DriverQuest, HireQuest Health, Northbound Executive Search, Management Recruiters International (MRI). HireQuest Direct se concentre sur le travail journalier et les emplois rémunérés à la journée, principalement pour les clients des secteurs de la construction et de l'industrie légère. Snelling et HireQuest se concentrent sur les postes à long terme dans les secteurs de l'industrie légère et de l'administration. DriverQuest se spécialise dans les conducteurs commerciaux et non-CDL pour une variété d'industries et d'applications. HireQuest Health se spécialise dans le personnel qualifié dans les secteurs des soins de santé et des soins dentaires. Northbound et MRI se concentrent sur les services de recrutement de cadres, de gestionnaires et de professionnels, bien qu'ils proposent également des services de consultants à court terme.

Indices liés Russell 2000