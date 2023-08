HireRight Holdings Corporation, anciennement HireRight GIS Group Holdings LLC, est un fournisseur de solutions technologiques de gestion des risques liés à la main-d'œuvre et de conformité. La société fournit des services de vérification des antécédents, de vérification, d'identification, de surveillance et de dépistage des drogues et des problèmes de santé. Elle propose ses services par le biais d'un logiciel et d'une plateforme de données qui s'intègrent dans les systèmes de gestion du capital humain (HCM) de ses clients, permettant des flux de travail pour l'embauche, l'intégration et le suivi de la main-d'œuvre. Ses services comprennent des vérifications de casier judiciaire, des services de vérification, des services de vérification des antécédents de conduite, des services de dépistage de drogues et de problèmes de santé, des services d'identité, des services de diligence raisonnable, des services de vérification des antécédents de crédit, des services de conformité et des services commerciaux. La société dessert des secteurs tels que le transport, les soins de santé, la technologie, les services aux entreprises et aux consommateurs, les services financiers, la fabrication, l'éducation, la vente au détail et les organismes à but non lucratif.