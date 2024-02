HireRight Holdings Corporation est un fournisseur de solutions technologiques de gestion des risques et de conformité de la main-d'œuvre. La société fournit des services complets de contrôle des antécédents, de vérification, d'identification, de suivi et de dépistage de drogues et de maladies à environ 38 000 clients dans le monde entier. Elle offre ses services par l'intermédiaire d'un logiciel mondial unifié et d'une plateforme de données qui s'intègrent dans les systèmes de gestion du capital humain (HCM) de ses clients, permettant des flux de travail pour l'embauche, l'intégration et le suivi de la main-d'œuvre. L'entreprise fournit divers types de services, tels que des contrôles de casier judiciaire, des services de vérification, des services de contrôle des antécédents de conduite, des services de dépistage de drogues et de maladies, des services d'identité, des services de diligence raisonnable, des services de contrôle des antécédents de crédit, des services de conformité et des services commerciaux, et se spécialise dans la collecte et le traitement de données biométriques et biographiques. Elle dessert divers secteurs, notamment les transports, les soins de santé, les services financiers et l'éducation.

Indices liés Russell 2000