Aviva annonce un rachat d'actions ; le bénéfice d'Entain baisse

(Alliance News) - Avec le rapport sur les demandes hebdomadaires de chômage aux Etats-Unis en ligne de mire, les actions à Londres devraient ouvrir à la baisse jeudi matin.

"Aujourd'hui, les investisseurs vont principalement passer la séance à digérer le témoignage hawkish de Powell, le changement majeur dans les attentes de taux américains, et les solides données sur l'emploi. Ils surveilleront également les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et prieront pour que les chiffres des emplois non agricoles de février [vendredi à 13h30 GMT] ne surprennent pas à la hausse comme l'a fait le rapport ADP", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

Le marché du travail américain est resté fort le mois dernier, selon les chiffres de la société de traitement des salaires ADP mercredi, renforçant les arguments en faveur d'une augmentation plus rapide des taux d'intérêt.

Selon ADP, le secteur privé américain a créé 242 000 emplois en février, dépassant les attentes de FXStreet qui tablait sur une hausse de 200 000. En janvier, 119 000 emplois ont été ajoutés, révisés à la hausse par rapport à 106 000.

Jeudi, le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage sera publié à 1330 GMT, fournissant un aperçu supplémentaire de la santé de l'économie américaine.

Mardi, M. Powell a également déclaré aux parlementaires lors d'une audition au Sénat que le marché du travail restait "extrêmement tendu" alors qu'il prévenait que les taux d'intérêt américains culmineraient probablement à un niveau plus élevé que prévu.

Mercredi, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a fait écho à la rhétorique hawkish de M. Powell, déclarant qu'elle ferait tout ce qu'il faut pour réduire l'inflation élevée et restaurer la stabilité des prix.

S'exprimant devant l'Organisation mondiale du commerce à Genève, Mme Lagarde a déclaré que la BCE ne ménagerait aucun effort pour lutter contre l'inflation qui frappe la plupart des pays de la zone euro.

Au Royaume-Uni, WANdisco a déclaré avoir découvert des "irrégularités significatives, sophistiquées et potentiellement frauduleuses" dans les commandes d'achat qu'elle a reçues. Cela affectera les résultats de 2022, et la société a demandé la suspension de ses actions sur l'AIM pendant qu'elle mène son enquête.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 22,82 points, soit 0,3 %, à 7 907,10

Hang Seng : en baisse de 0,4 % à 19 969,77

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,6 % à 28 623,15

S&P/ASX 200 : clôture en légère hausse à 7 311,10

DJIA : clôture en baisse de 58,06 points, soit 0,2%, à 32 798,40

S&P 500 : clôture en hausse de 0,1% à 3 992,01

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,4% à 11 576,00

EUR : ferme à 1,0558 USD (1,0553 USD)

GBP : stable à 1,1857 USD (1,1859 USD)

USD : en baisse à JPY136,59 (JPY137,14)

Or : en baisse à 1 815,09 USD l'once (1 818,62 USD)

(Brent : stable à 82,58 USD le baril (82,60 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

07:30 EST Rapport sur les licenciements aux États-Unis (Challenger)

08:30 EST Rapport sur les demandes hebdomadaires d'assurance-chômage aux États-Unis

Le président américain Joe Biden annonce son budget pour l'année fiscale 2024.

Plusieurs villes ukrainiennes ont fait état d'un nouveau barrage de frappes de missiles russes tôt jeudi matin. Des témoins oculaires circulant sur les médias sociaux ont fait état de violentes explosions à Kiev. Dans la capitale, le district sud de Holosiiv a été touché, a confirmé le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram. Environ 15 % des foyers de la ville sont actuellement privés d'électricité, a-t-il ajouté. Les frappes de missiles russes visant l'infrastructure énergétique ont également provoqué des coupures de courant dans la région d'Odessa, dans le sud du pays, ainsi qu'à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, selon les autorités locales.

CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

Berenberg relève l'objectif de cours de Hiscox à 1 285 (1 015) pence - 'hold' (conserver)

Jefferies réduit l'objectif de cours de Serco à 205 (220) pence - 'buy' (acheter)

UBS relève l'objectif de cours de Ferguson à 13.300 (12.900) pence - "achat".

ENTREPRISES - FTSE 100

Aviva a annoncé un rachat d'actions de 300 millions de livres sterling lors de la publication de ses résultats annuels. En 2022, l'assureur a enregistré une perte IFRS de 1,14 milliard de livres sterling, contre un bénéfice de 2,04 milliards de livres sterling l'année précédente. Son bénéfice opérationnel ajusté des activités poursuivies a quant à lui augmenté à 2,21 milliards de livres sterling, contre 1,63 milliard de livres sterling. Son rendement des capitaux propres selon la norme de solvabilité II a été de 16,4 %, contre 10,7 % l'an dernier, tandis que son ratio de couverture des actionnaires selon la norme de solvabilité II a été de 212 %, contre 244 %. En ce qui concerne l'avenir, Aviva a déclaré que la "dynamique positive" observée en 2022 s'est poursuivie, ce qui renforce sa confiance dans ses objectifs financiers pour 2023. Aviva a déclaré un dividende final de 20,70 pence, contre 14,70 pence l'année dernière. Cela porte son dividende total pour l'année à 31,00 pence, en hausse par rapport à 22,05 pence et en ligne avec les prévisions antérieures.

La société de paris et de jeux d'argent Entain a annoncé un bénéfice considérablement réduit en 2022, mais une solide augmentation de son chiffre d'affaires annuel. Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 102,9 millions de livres sterling, en forte baisse par rapport aux 393,2 millions de livres sterling enregistrés en 2021. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12 %, passant de 3,83 milliards de livres sterling à 4,30 milliards de livres sterling. Entain a noté que les charges liées aux paiements fondés sur des actions étaient supérieures de 6,9 millions de livres sterling à celles de l'année dernière, tandis que la dépréciation et l'amortissement sous-jacents étaient supérieurs de 7 %. En outre, Entain a enregistré une perte de joint-venture de 194,1 millions de livres sterling, y compris une perte de 193,9 millions de livres sterling liée à BetMGM, conformément aux attentes. En ce qui concerne l'avenir, Entain a déclaré qu'elle continuait à faire face à des vents contraires en matière de réglementation, mais qu'elle restait néanmoins "enthousiasmée" par les possibilités qui s'offraient à elle. Elle a ajouté qu'elle a commencé 2023 avec une dynamique sous-jacente positive, ce qui lui donne confiance dans ses perspectives à long terme.

Informa a annoncé l'acquisition du groupe d'événements interentreprises Tarsus pour un montant de 940 millions de dollars, confirmant ainsi les bonnes performances de l'ensemble de ses activités pour l'ensemble de l'année et la poursuite de la dynamique opérationnelle en 2023. En 2022, la société d'édition et d'événements a enregistré un bénéfice avant impôts de 168,8 millions de livres sterling, en forte hausse par rapport aux 78,4 millions de livres sterling enregistrés en 2021. Le chiffre d'affaires a bondi de 43 %, passant de 1,58 milliard de livres sterling à 2,26 milliards de livres sterling. Le directeur général, Stephen Carter, a déclaré qu'Informa avait "résolument renoué avec la croissance". Il a noté que la suppression progressive des restrictions Covid et le fort rebond de l'activité commerciale en Chine accéléraient le calendrier des événements en direct et à la demande dans le pays, avec un retour complet attendu jusqu'en 2024. En ce qui concerne l'avenir, l'entreprise a confirmé ses prévisions de revenus entre 2,75 et 2,86 milliards de livres sterling pour 2023, avec un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 675 et 725 millions de livres sterling. En 2022, le bénéfice d'exploitation ajusté était de 496,3 millions de livres sterling.

ENTREPRISES - FTSE 250

Groupe Domino's Pizza. Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 25 décembre, le bénéfice avant impôt a baissé à 98,9 millions de livres sterling, contre 109,7 millions de livres sterling l'année précédente, alors que le chiffre d'affaires annuel a augmenté à 600,3 millions de livres sterling, contre 560,8 millions de livres sterling. Domino's a expliqué que le bénéfice sous-jacent avant impôt a été affecté par un amortissement accéléré et une dépréciation de 2,4 millions de livres sterling supplémentaires liés à ses plates-formes technologiques et par une augmentation des frais d'intérêt de 4,9 millions de livres sterling. Il a ajouté que ses bénéfices ont également été affectés par le traitement comptable de l'investissement dans les plates-formes technologiques basées sur le cloud et une contribution plus faible d'un associé allemand non spécifié. L'augmentation du chiffre d'affaires est principalement due à l'augmentation des coûts alimentaires, qui ont été répercutés sur ses partenaires franchisés, a expliqué Domino's. Le franchiseur principal a proposé un dividende final de 6,8 pence par action, soit un dividende total de 10,0 pence pour 2022, en hausse de 2,0 % par rapport à l'année précédente.

AUTRES ENTREPRISES

Alpha Financial Markets Consulting a déclaré qu'elle était "ravie" de ses solides performances continues et qu'elle s'attendait maintenant à publier des résultats annuels "significativement" supérieurs aux attentes actuelles du marché, qu'elle n'a pas précisées. L'entreprise a expliqué que les conditions commerciales positives du second semestre 2022 et la demande continue des clients lui ont permis de réaliser une croissance organique à deux chiffres des revenus nets d'honoraires par rapport à l'année précédente. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a bien progressé et les marges sont restées stables. Le directeur général, Euan Fraser, a déclaré : "Nous restons attentifs à l'inflation : "Nous restons conscients du contexte inflationniste et des incertitudes géopolitiques, mais nous sommes convaincus que les tendances sous-jacentes du secteur et notre réputation de leader sur le marché continueront à stimuler la demande de nos services à l'échelle mondiale."

WANdisco a demandé la suspension de la cotation de ses actions sur l'AIM pendant qu'elle mène une enquête sur sa véritable situation financière. La société a expliqué que, suite aux enquêtes menées par son directeur financier et son directeur général, elle a découvert "des irrégularités importantes, sophistiquées et potentiellement frauduleuses" en ce qui concerne les bons de commande reçus et les recettes et réservations correspondantes, comme l'a déclaré un employé commercial de haut rang. En conséquence, WANdisco a déclaré que ces irrégularités auront un "impact significatif" sur sa position de trésorerie et conduiront à une "incertitude matérielle" concernant sa position financière globale. L'entreprise s'attend maintenant à ce que les recettes de l'exercice 2022 ne dépassent pas 9 millions de dollars, et non 24 millions de dollars comme prévu précédemment. En outre, la société a déclaré qu'elle n'avait "aucune confiance" dans les prévisions de recettes pour l'exercice 2022 qu'elle avait annoncées.

