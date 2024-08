Hiscox Ltd est une compagnie d'assurance internationale diversifiée basée aux Bermudes. La société est une société holding pour des filiales impliquées dans les activités d'assurance et de réassurance aux Bermudes, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Guernesey, en Europe et en Asie. Les segments de la société comprennent Hiscox Retail, Hiscox London Market, Hiscox Re & ILS et Corporate Centre. Le segment Hiscox Retail comprend les résultats des divisions commerciales de la société au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Les divisions Hiscox UK et Hiscox Europe souscrivent des lignes d'affaires personnelles et commerciales. La division Hiscox USA comprend des activités commerciales, de biens et de spécialités. Hiscox London Market regroupe les activités d'assurance négociées à l'échelle internationale, y compris les lignes d'assurance des biens, de la marine et de l'énergie, des risques divers et d'autres lignes d'assurance spécialisées. Le segment Hiscox Re & ILS est la division de réassurance de la société, combinant les plateformes de souscription des Bermudes et de Londres.