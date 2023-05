Hiscox choisit Jonathan Bloomer, ancien PDG de Prudential, comme président désigné

(Alliance News) - Hiscox Ltd a nommé mardi Jonathan Bloomer, l'ancien directeur général de l'assureur Prudential PLC, au poste de président désigné.

Jonathan Bloomer rejoindra le conseil d'administration de l'assureur basé à Hamilton, aux Bermudes, en tant que président désigné le 1er juin, succédant à Robert Childs, qui prendra sa retraite le 1er juillet.

En mars, Hiscox a annoncé que M. Childs quitterait ses fonctions de président en 2023. Il a rejoint la société en 1986.

Bloomer a rejoint Prudential en 1995, d'abord en tant que directeur financier, puis en tant que directeur général de 2000 à 2005. Prudential est un assureur basé à Londres et axé sur l'Asie.

Le dernier rôle exécutif de M. Bloomer a été celui d'associé opérationnel chez Cerberus Capital Management LP. Il est actuellement président de Morgan Stanley International Inc, de DWF Group PLC et de SDL Group Ltd.

Les actions de Hiscox étaient en hausse de 0,9 % à 1 175,00 pence chacune à Londres mardi matin.

