Hiscox Ltd figure parmi les 1ers groupes mondiaux d'assurance et de réassurance. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de marchés : - particuliers : assurance habitations, assurance objets d'art, assurance événements privés, assurances kidnapping et extorsion, assurance automobile, assurance accident, etc. ; - professionnels : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance responsabilité des dirigeants, assurances marine et aviation, assurances dommages, assurances risques spéciaux, assurances relations de travail, assurance aux professionnels de l'art, etc. ; - autres : assurances risques politiques et terrorisme, réassurance aviation et maritime, réassurance non-maritime, etc. A fin 2021, la commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 35 bureaux dans le monde. La répartition géographique des primes acquises brutes est la suivante : Royaume Uni (22,1%), Europe (13,2%), Etats-Unis (50,4%) et autres (14,3%).