Les actions baissent en raison de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert dans le rouge mercredi matin, après que les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, aient mis en avant une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine en mars.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 20,94 points, soit 0,3 %, à 7 898,54. Le FTSE 250 a perdu 113,01 points, soit 0,6 %, à 19 843,60, et l'AIM All-Share a perdu 2,11 points, soit 0,35, à 857,95.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2 % à 790,65, le Cboe UK 250 en baisse de 0,6 % à 17 376,83, et le Cboe Small Companies en baisse de 0,3 % à 17 376,83.

Lors de son intervention devant le Sénat mardi, M. Powell a déclaré que les taux d'intérêt américains atteindraient probablement un niveau plus élevé que prévu en raison de données économiques plus solides que ne le laissaient supposer les tendances récentes.

Il a noté que les chiffres de janvier concernant l'emploi, les dépenses de consommation, la production manufacturière et l'inflation indiquaient un renversement partiel des tendances antérieures à l'affaiblissement.

"Si l'ensemble des données devait indiquer qu'un resserrement plus rapide est justifié, nous serions prêts à augmenter le rythme des hausses de taux", a-t-il déclaré.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés s'attendent désormais à 71 % d'une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine. Mardi, avant le témoignage de M. Powell, les marchés pensaient qu'il y avait 72 % de chances qu'une hausse plus faible de 25 points de base ait lieu.

Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell, a déclaré : "Il n'a rien dit de surprenant ni rien que nous ne sachions déjà, mais son témoignage était d'une qualité inébranlable et il n'y avait aucun signe de la colombe que certains investisseurs espéraient voir s'envoler. Cela a rendu les marchés nerveux, l'optimisme de la nouvelle année n'étant plus très présent et les commentaires [de mardi] l'ayant pratiquement anéanti pour l'instant".

Wall street a terminé en forte baisse mardi dans le sillage du témoignage de Powell. L'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 1,3 %, l'indice S&P 500 en baisse de 1,5 % et l'indice Nasdaq Composite en baisse de 1,3 %.

Le dollar s'est apprécié par rapport à ses rivaux, les marchés estimant que les taux d'intérêt américains resteront élevés plus longtemps.

La livre était cotée à 1,1831 USD tôt ce mercredi à Londres, en baisse par rapport à 1,1861 USD à la clôture mardi. L'euro s'est établi à 1,0547 USD, en baisse par rapport à 1,0577 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 137,56 yens, en hausse par rapport à 136,87 yens.

Le témoignage de Powell devant le Congrès américain se poursuit mercredi, avec cette fois la présentation de son rapport monétaire semestriel à la Chambre des représentants, en comparaissant devant la commission des services financiers de la Chambre.

A Londres, Hiscox a été l'une des meilleures performances des blue-chips en début de matinée, en hausse de 0,8%.

L'assureur a fait état de son bénéfice technique le plus élevé depuis 2015, mais d'une forte baisse de son bénéfice annuel, alors que son président, Robert Childs, a annoncé son départ à la retraite.

En 2022, Hiscox a déclaré un bénéfice avant impôts de 44 millions USD, en forte baisse par rapport aux 190,8 millions USD en 2021. Le bénéfice technique s'est élevé à 269,5 millions USD, contre 215,6 millions USD en 2021.

Les primes brutes émises s'élèvent à 4,42 milliards de dollars, contre 4,27 milliards de livres sterling, tandis que les primes nettes acquises s'élèvent à 2,93 milliards de dollars, en légère hausse par rapport à 2,92 milliards de dollars.

Aki Hussain, directeur général de Hiscox, a déclaré que les perspectives pour 2023 étaient "très positives" grâce à des conditions de marché "favorables" sur tous ses marchés clés.

Contrairement à Hiscox, les compagnies d'assurance Admiral et Legal & General figuraient parmi les plus mauvaises performances du FTSE 100 mercredi matin.

Les actions de Legal & General ont reculé de 1,8 % malgré une solide augmentation du bénéfice annuel et un ratio de solvabilité II record en 2022.

Le fournisseur d'assurance-vie et de retraite a déclaré un bénéfice avant impôt de 2,66 milliards de livres sterling, en hausse de 7 % par rapport aux 2,49 milliards de livres sterling enregistrés en 2021. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 12 %, passant de 1,15 milliard de livres sterling à 1,26 milliard de livres sterling.

L&G a déclaré avoir atteint un ratio de couverture Solvabilité II record de 236 %, en forte hausse par rapport aux 187 % de 2021. Au 3 mars, L&G estime que son ratio de couverture était de 240 %.

Admiral a baissé de 4,9% pour se retrouver en bas de l'indice des valeurs sûres à Londres. L'assureur automobile et habitation a déclaré avoir obtenu des résultats "résistants" en 2022, dans un contexte d'inflation élevée, mais a fait état d'une forte baisse de son bénéfice annuel.

Admiral a déclaré un bénéfice avant impôts de 469,0 millions de livres sterling l'année dernière, soit une baisse de 39 % par rapport aux 769,0 millions de livres sterling enregistrés en 2021. Le rendement des capitaux propres de la société était de 35 %, contre 56 % en 2021. Son ratio de solvabilité, après dividende, était de 180 %, contre 195 %.

Dans l'indice FTSE 250, Hill & Smith a perdu 3,7 % malgré un chiffre d'affaires annuel record grâce à la vigueur de ses activités aux États-Unis.

En 2022, la société de construction d'infrastructures a déclaré que le bénéfice avant impôt avait augmenté de 62 % pour atteindre 69,3 millions de livres sterling, contre 42,8 millions de livres sterling en 2021. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 732,1 millions de livres sterling, un chiffre record et une forte augmentation par rapport aux 625,2 millions de livres sterling.

Le président exécutif Alan Giddins a souligné que 2022 avait été une année de "progrès significatifs", en particulier pour ses activités aux États-Unis, qui représentent désormais 64 % du bénéfice d'exploitation de l'entreprise.

Ailleurs à Londres, Restaurant Group a plongé de 7,6 %, sa perte annuelle s'étant creusée au cours d'une année "difficile" pour le secteur de la restauration décontractée.

Le propriétaire de Wagamama a déclaré une perte avant impôts de 86,8 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 1er janvier, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 35,2 millions de livres sterling de l'année précédente. Le chiffre d'affaires, quant à lui, est passé de 636,6 millions de livres sterling à 883 millions de livres sterling.

"Nous avons commencé l'année avec la variante Omicron qui continue d'avoir un impact sur nos activités, suivie de près par la guerre en Ukraine qui a eu un impact significatif sur les coûts des services publics et de la chaîne d'approvisionnement et a entraîné une augmentation des pressions sur le coût de la vie pour nos clients", a déclaré Ken Hanna, président du conseil d'administration.

M. Hanna a ajouté que, bien qu'il soit encore tôt, les performances commerciales de l'entreprise au cours des huit premières semaines de l'exercice 2023 ont été "très encourageantes". Malgré cela, Restaurant Group a déclaré qu'il prévoyait de fermer environ 35 "sites potentiellement déficitaires" dans son activité Loisirs au cours des deux prochaines années.

Sur l'AIM, l'entreprise de matériaux de construction Breedon a augmenté de 4,8 % après avoir annoncé des résultats annuels positifs et fait part de son intention de transférer sa cotation sur le segment premium du London Main Market (marché principal de Londres) à partir de l'AIM.

Breedon a déclaré qu'elle demanderait son admission "dans les mois à venir" et qu'elle n'avait pas l'intention de lever des fonds dans le cadre de ce changement de lieu de négociation. Breedon prévoit une admission au cours du deuxième trimestre de cette année.

Par ailleurs, Breedon a publié des résultats annuels supérieurs aux attentes. Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 135,8 millions de GBP en 2022, soit une hausse de 19 % par rapport aux 114,3 millions de GBP enregistrés en 2021. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13 %, passant de 1,23 milliard de livres sterling à 1,40 milliard de livres sterling.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en légère baisse.

En Asie, les actions étaient globalement en baisse, bien que l'indice Nikkei 225 ait clôturé en hausse de 0,5 %.

En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a clôturé en baisse de 2,4 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a terminé en baisse de 0,8 %.

Le pétrole Brent était coté à 83,23 USD le baril à Londres mercredi, en baisse par rapport à 83,83 USD mardi. L'or était coté à 1 814,46 USD l'once, en baisse par rapport à 1 818,73 USD.

