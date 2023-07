HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD, anciennement Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans le développement, la fabrication et la distribution d'appareils électroménagers. Les principaux produits de la société sont les lave-linge à tambour, les lave-linge à tambour rotatif, les climatiseurs à crochet, les climatiseurs d'armoire, les réfrigérateurs combinés côte à côte, les réfrigérateurs à portes multiples, les réfrigérateurs informatiques et les réfrigérateurs mécaniques, entre autres. La société distribue ses produits sous les marques Hisense, Ronshen et Kelon. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.