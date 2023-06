Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. : Jefferies & Co. toujours neutre sur le dossier

Hitachi Construction Machinery Co est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de machines de construction. Le groupe propose des excavatrices hydrauliques, des grues, des chargeuses sur pneus, des plateformes élévatrices, etc. Le CA par famille de produits se ventile entre machines de construction (84,4%) et machines d'exploitation minière (15,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (19,9%), Chine (11,6%), Asie et Océanie (31%), Europe-Moyen Orient-Afrique (19,5%) et Amériques (18%).

Secteur Véhicules et machines lourdes