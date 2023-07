Hitachi Energy India Ltd est une société indienne spécialisée dans les technologies de l'énergie. Elle exerce ses activités dans le domaine des technologies de l'énergie et fournit une gamme de portefeuilles de réseaux sur l'ensemble de la chaîne de valeur. La société fournit des produits et des systèmes, notamment des accessoires de câbles, des condensateurs et des filtres, des réseaux de communication, des systèmes de refroidissement, des sectionneurs, la planification et le commerce de l'énergie, le stockage de l'énergie, des disjoncteurs de générateurs (GCB), des semi-conducteurs, l'automatisation des sous-stations, la protection et le contrôle, les sous-stations et l'électrification, les parafoudres, les transformateurs, l'isolation et les composants des transformateurs, et les appareillages de commutation et les disjoncteurs haute tension. La société fournit une gamme de solutions, notamment la gestion des actifs et des travaux, la cybersécurité, la numérisation, l'e-mobilité, les solutions de bord de réseau et l'énergie hydrogène. La Société fournit également des services et des conseils, tels que l'installation et la mise en service, la formation et le développement, l'évaluation et le conseil, la maintenance et le maintien et la mise à niveau et le remplacement.

Secteur Equipements électriques lourds