Explication - Pourquoi le yen faible a perdu son éclat pour Japan Inc.

Ces jours-ci, ce n'est pas si simple.

Après des années de soutien à la production et aux chaînes d'approvisionnement à l'étranger, les fabricants japonais voient maintenant moins d'avantages à une monnaie plus faible, selon les responsables des entreprises et les économistes.

En fait, la douleur économique d'un yen plus faible est devenue flagrante maintenant, car la récente vente du yen a fortement augmenté le coût des matières premières, ce qui a porté un coup aux dépenses des ménages. Cela montre également comment le passage constant à la production à l'étranger change lentement la dynamique de la troisième économie mondiale.

QU'EST-CE QUI A CHANGÉ POUR LES ENTREPRISES JAPONAISES ?

Près d'un quart de la production des fabricants japonais est réalisée à l'étranger, selon les dernières données du ministère du commerce. Ce chiffre est à comparer à environ 17 % il y a dix ans et à moins de 15 % il y a deux décennies.

Environ deux tiers des voitures que les constructeurs japonais vendent chaque année sont désormais fabriquées à l'étranger, selon les calculs de Reuters basés sur les données de l'Association des constructeurs automobiles japonais.

Il y a vingt ans, les voitures fabriquées à l'étranger représentaient moins de 40 % des ventes.

Les entreprises s'éloignent également du modèle de fabrication et d'exportation d'autrefois, car la technologie a changé leurs activités. Hitachi Ltd, par exemple, se concentre de plus en plus sur la fourniture de solutions numériques à ses clients dans le monde entier, plutôt que sur la fourniture de matériel informatique.

QUEL EST LE RISQUE DE BAISSE ?

La faiblesse du yen a fait augmenter le coût du carburant et d'autres produits de base pour les fabricants nationaux. Elle affecte également les dépenses des ménages et la confiance des consommateurs sur le marché intérieur, ce qui ne fait qu'aggraver la situation d'une économie chancelante.

Une enquête menée en décembre auprès de près de 7 000 entreprises par la société de données et de recherche Tokyo Shoko Research a révélé que près de 30 % des entreprises ont déclaré que la faiblesse du yen était négative pour leurs activités, tandis que 5 % ont déclaré qu'elle était positive. Les 65 % restants ont déclaré que ce n'était ni un point négatif ni un point positif.

Celles qui ont déclaré que la faiblesse du yen était négative en moyenne ont cité un taux de 107 yens pour un dollar comme étant préférable - un niveau considérablement plus fort que les 125,75 atteints mardi.

La faiblesse du yen augmente le coût d'acquisition d'entreprises à l'étranger, bien que cela puisse être moins préoccupant pour de nombreuses entreprises japonaises riches en liquidités. Dans le même temps, la faiblesse du yen fait des entreprises japonaises des cibles moins chères pour les acheteurs étrangers.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR LES ENTREPRISES ?

De nombreux fabricants, y compris les constructeurs automobiles, affirment que l'un des avantages de produire davantage sur les marchés locaux est une moindre sensibilité aux fluctuations des devises.

Même si la production sur certains marchés - comme la Chine - suscite des inquiétudes, il semble peu probable que la tendance à la production offshore s'inverse de manière significative dans un avenir proche.

Toyota Motor Corp a travaillé à réduire l'impact du yen sur ses bénéfices, a déclaré un porte-parole, sans donner de détails. Au sein de l'entreprise, la faiblesse du yen n'est pas nécessairement considérée comme un avantage, a déclaré le porte-parole, ajoutant que le coût plus élevé des matières premières était un démérite.

Pour les détaillants, la faiblesse du yen a été douloureuse, car elle entraîne une hausse des coûts, notamment pour l'énergie et la nourriture. Le détaillant de vêtements bon marché Shimamura Co Ltd a récemment déclaré qu'il devrait augmenter le prix de certains de ses articles dans une proportion sans précédent de 3 à 4 %.

QUE DISENT LES RESPONSABLES POLITIQUES ?

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a déclaré à plusieurs reprises que si la faiblesse de la monnaie peut mettre à mal les ménages et les détaillants, les avantages pour l'économie https://www.reuters.com/business/finance/boj-keep-rates-low-strong-not-weak-yen-still-kurodas-enemy-no-1-2022-04-01 l'emportent sur les inconvénients.

Mais il semble de plus en plus seul à mettre l'accent sur les aspects positifs, car les responsables gouvernementaux ont multiplié les mises en garde contre les baisses excessives du yen.

Certains des anciens collègues du ministère des finances de Kuroda considèrent désormais la faiblesse du yen comme un signe de l'affaiblissement de la puissance économique du Japon.

Au début du mois, il a déclaré que les récents mouvements du yen étaient "quelque peu rapides", son avertissement le plus fort à ce jour sur l'évolution de la devise, bien qu'il ait ensuite souligné les avantages d'un yen plus faible.

JUSQU'OÙ PEUT-IL DESCENDRE ?

C'est à voir. Le déclin rapide du yen - le mois dernier, il a chuté de plus de 5 % par rapport au dollar, sa plus forte baisse mensuelle depuis novembre 2016 - a pris certains sur les marchés par surprise.

L'ancien haut diplomate japonais chargé des devises, Eisuke Sakakibara, a déclaré à Reuters le mois dernier que le gouvernement devrait intervenir sur la monnaie ou augmenter les taux d'intérêt pour la défendre si elle s'affaiblit au-delà de 130 pour un dollar.

Un affaiblissement au-delà de 130 "pourrait causer des problèmes", a déclaré Sakakibara, connu sous le nom de "M. Yen" pour avoir dirigé plusieurs interventions monétaires visant à adoucir le yen dans les années 1990.