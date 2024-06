Hitachi est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements électroniques et industriels. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits et services se répartit comme suit : - infrastructures sociales et systèmes industriels (24,7%) : ascenseurs, escalators, sites industriels, systèmes ferroviaires, unités de production d'énergie, etc. Le groupe propose également des services d'ingénierie et de construction de centrales nucléaires, hydroélectriques et thermiques ; - produits et services informatiques et de télécommunications (20,1%) : intégration de systèmes, cloud computing, logiciels, serveurs, disques durs, PC, guichets automatiques, stations de base de communication de données, terminaux de paiement, etc. ; - matériaux et composants (16,6%) : matériaux de semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, câbles, produits en cuivre et en acier forgé, matériaux magnétiques, produits de chimie organique et inorganique, etc. ; - équipements de construction (10%) : excavatrices hydrauliques, chargeuses sur pneus, équipements miniers, etc. ; - systèmes automobiles (9,4%) : systèmes de transmission, systèmes de contrôle, etc. ; - produits électroniques (9,2%) : composants de fibre optique, tubes d'écrans, équipements de mesure et de test, matériel médical, équipements de fabrication de semi-conducteurs, etc. ; - équipements domestiques (4,7%) : équipements de chauffage et de climatisation, réfrigérateurs, machines à laver, etc. ; - autres (5,3%) : notamment services de transport et services logistiques. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (49,2%), Asie (21,3%), Amérique du Nord (12,7%), Europe (10,8%) et autres (6%).

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation