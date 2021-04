Tokyo sans boussole, dans l'attente de résultats et de la Fed

Données financières JPY USD EUR CA 2021 8 379 Mrd 76 938 M 63 699 M Résultat net 2021 392 Mrd 3 597 M 2 978 M Dette nette 2021 1 329 Mrd 12 204 M 10 104 M PER 2021 12,5x Rendement 2021 1,97% Capitalisation 4 911 Mrd 45 243 M 37 330 M VE / CA 2021 0,74x VE / CA 2022 0,68x Nbr Employés 301 056 Flottant 95,7% Graphique HITACHI, LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HITACHI, LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 5 977,81 JPY Dernier Cours de Cloture 5 079,00 JPY Ecart / Objectif Haut 37,8% Ecart / Objectif Moyen 17,7% Ecart / Objectif Bas -30,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Toshiaki Higashihara President, Chief Executive Officer & Director Yoshihiko Kawamura Chief Financial Officer Hiroaki Nakanishi Executive Chairman Norihiro Suzuki Chief Technology Officer, Manager-R&D Group Seiichiro Nukui Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HITACHI, LTD. 24.94% 46 302 BERKSHIRE HATHAWAY INC. 18.28% 622 332 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 4.81% 153 858 SIEMENS AG 20.97% 137 507 GENERAL ELECTRIC COMPANY 24.91% 119 208 3M COMPANY 11.25% 115 669