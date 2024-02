Hitachi Zosen Corporation figure parmi les principaux groupes d'ingénierie et de construction japonais. Le CA par activité se répartit comme suit : - construction d'unités et de systèmes de protection de l'environnement (60,4%) : unités de traitement des eaux usées et des déchets, systèmes d'assainissement des sols, de prévention du réchauffement planétaire, etc. En outre, le groupe développe une activité de construction d'usines de dessalement et de potabilisation ; - fabrication de machines industrielles (28,2%) : machines de précision, machines de fabrication de produits en fer et en aciers, chaudières industrielles, etc. ; - construction d'infrastructures (8,4%) : ponts, tunnels, passages souterrains, infrastructures marines, etc. ; - autres (3%) : notamment prestations de services logistiques.

Secteur Machines et équipements industriels