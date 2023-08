A l'instar d'un site de rencontres, Hitechpros établit le contact entre l'ensemble des acteurs du marché des services informatiques : les directions informatiques, les Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII), les consultants indépendants, les centres de formation en informatique et les éditeurs de Logiciels. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - intermédiation en prestations d'assistance technique : prestations assurées auprès des directions informatiques, via le site Hitechprostaffing.com, en matière de recherche de ressources humaines, pour leurs projets informatiques ; - vente d'abonnements aux sites : à destination des SSII, des consultants indépendants, des centres de formation en informatique et des éditeurs de logiciels qui traitent leurs affaires directement entre eux via le site Hitechpros.com. 99,5% du CA est réalisé en France.

Secteur Services et conseils en informatique