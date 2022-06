Les camionneurs de Corée du Sud reprennent le travail après la fin de la grève ; les actions des entreprises augmentent

Données financières KRW USD EUR CA 2022 2 425 Mrd 1,88 Mrd 1,80 Mrd Résultat net 2022 127 Mrd 0,10 Mrd 0,09 Mrd Dette nette 2022 531 Mrd 0,41 Mrd 0,39 Mrd PER 2022 18,9x Rendement 2022 2,40% Capitalisation 2 307 Mrd 1 787 M 1 716 M VE / CA 2022 1,17x VE / CA 2023 1,10x Nbr Employés 2 978 Flottant 43,1% Graphique HITEJINRO CO., LTD. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HITEJINRO CO., LTD. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Clôture 33 600,00 KRW Objectif de cours Moyen 45 900,00 KRW Ecart / Objectif Moyen 36,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs In-Gyu Kim President, Chief Executive Officer & Director Jin-Gook Kim Head-Research Institute Sang-Won Yu Independent Director Jae-Beom Lim Senior Managing Director Gu-Yeon Lee Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) HITEJINRO CO., LTD. 11.44% 1 785 DIAGEO PLC -12.86% 97 626 PERNOD RICARD -17.31% 47 353 BROWN-FORMAN CORPORATION -6.05% 31 061 THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED 0.00% 11 911 RÉMY COINTREAU -23.74% 8 637