HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD. : HC Wainwright toujours positif

HIVE Blockchain Technologies Ltd est une entreprise canadienne du secteur de la blockchain qui se concentre sur l'extraction et la vente de monnaies numériques. La société possède des centres de données alimentés en énergie verte au Canada, en Suède et en Islande, qui produisent des monnaies numériques frappées. Les monnaies numériques de la société sont l'Ethereum, l'Ethereum Classic et le Bitcoin. La société fournit également aux actionnaires des marges d'exploitation de l'extraction de devises numériques ainsi qu'un portefeuille de crypto-monnaies. La société possède également un campus de centres de données au Nouveau-Brunswick. Les secteurs géographiques de la société comprennent le Canada, la Suède, l'Islande et les Bermudes. La Société fournit ses services du secteur de la blockchain aux marchés de capitaux traditionnels.