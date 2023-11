HIVE Digital Technologies Ltd est une société de centres de données basée au Canada. La société possède des centres de données alimentés en énergie verte au Canada, en Suède et en Islande. Elle construit et exploite également des centres de données en Amérique du Nord et en Europe. Son matériel informatique alimente des projets de pointe allant du Web3 à l'IA et au calcul de haute performance (HPC). La société exploite une flotte d'environ 38 000 processeurs graphiques (GPU) NVIDIA de qualité commerciale. La flotte de GPU de la société comprend plus de 4 000 NVIDIA A40 avec 48 Go de RAM, plus de 400 NVIDIA RTX A6000 avec 48 Go de RAM, plus de 12 000 NVIDIA RTX A5000 avec 24 Go de RAM et plus de 20 000 NVIDIA RTX A4000 avec 16 Go de RAM. Elle exploite plus de 100 MW de centres de données au Canada. Le HIVE Cloud est un service de classe entreprise qui offre des ordinateurs abordables pour des applications exigeantes, y compris l'entraînement et l'inférence de l'IA. L'entreprise exploite également 46 MW en Islande et en Suède. Elle exploite également un centre de données de 30 MW à Lachute, au Québec, et un centre de données de 70 MW au Nouveau-Brunswick.