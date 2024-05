HKScan Oyj est une société finlandaise active dans l'industrie alimentaire. La société est principalement engagée dans la fourniture de viande fraîche, de viande transformée, de produits de volaille et d'aliments prêts à l'emploi. Ses marques emblématiques largement reconnues sont HK, Kariniemen et Rose. La société opère en Finlande, en Pologne et au Danemark. En Finlande, HKScan produit, commercialise et vend du porc, du bœuf, de la volaille, des produits à base de viande et des repas par le biais de ses différentes marques réputées, telles que HK, Kariniemen et Via. Ses clients sont les secteurs de la vente au détail, de la restauration, de l'industrie et de l'exportation. Au Danemark, la société produit, commercialise et vend des produits de volaille sous la marque de consommation Rose. Le principal actionnaire de la société est LSO Osuuskunta. Le siège de la société se trouve à Turku.

Secteur Transformation des aliments