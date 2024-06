HL Corp. (Shenzhen) est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de pièces de bicyclettes et d'équipements de rééducation sportive et de remise en forme. Les principaux produits de la société comprennent des guidons de bicyclettes, des potences, des tiges de selle, des fourches suspendues, des freins à disque, ainsi que des équipements de sport et de fitness, des équipements auxiliaires de rééducation et des tuyaux en acier. La société distribue ses produits à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits de récréation