La junte du Myanmar exécute quatre militants pour la démocratie

Condamnés à mort en janvier lors d'un procès à huis clos, les quatre hommes avaient été accusés d'aider les milices à combattre l'armée qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État l'année dernière et a déclenché une répression sanglante contre ses opposants.

Les sentences avaient suscité une condamnation internationale, deux experts de l'ONU les qualifiant de "vile tentative d'instiller la peur" parmi la population.

Parmi les personnes exécutées figurent la figure de la démocratie Kyaw Min Yu, plus connu sous le nom de Jimmy, et l'ancien législateur et artiste hip-hop Phyo Zeya Thaw, selon le journal Global New Light of Myanmar.

Kyaw Min Yu, 53 ans, et Phyo Zeya Thaw, un allié de 41 ans de la dirigeante évincée du Myanmar, Aung San Suu Kyi, ont perdu leurs appels contre les sentences en juin. Les deux autres personnes exécutées sont Hla Myo Aung et Aung Thura Zaw.

Les quatre personnes avaient été inculpées en vertu de la loi antiterroriste et du code pénal et la peine a été exécutée conformément à la procédure pénitentiaire, a indiqué le journal, sans donner plus de détails. Les précédentes exécutions au Myanmar ont eu lieu par pendaison.

Un groupe militant, l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP), a déclaré que les dernières exécutions judiciaires au Myanmar remontaient à la fin des années 1980.

Un porte-parole de l'armée n'a pas immédiatement répondu aux appels téléphoniques pour demander un commentaire.

Le mois dernier, le porte-parole militaire Zaw Min Tun a défendu la peine de mort, affirmant qu'elle était utilisée dans de nombreux pays.

"Au moins 50 civils innocents, sans compter les forces de sécurité, sont morts à cause d'eux", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse télévisée.

"Comment pouvez-vous dire que ce n'est pas la justice ?" a-t-il demandé. "Les actions requises doivent être faites dans les moments requis".

Thazin Nyunt Aung, l'épouse de Phyo Zeyar Thaw, a déclaré qu'elle n'avait pas été informée de l'exécution de son mari. D'autres proches n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire.

Le Myanmar est en proie au chaos depuis le coup d'État de l'année dernière, le conflit s'étendant à l'ensemble du pays après que l'armée a écrasé des manifestations essentiellement pacifiques dans les villes.

L'AAPP affirme que plus de 2 100 personnes ont été tuées par les forces de sécurité depuis le coup d'État, mais la junte affirme que ce chiffre est exagéré.

Le tableau réel de la violence a été difficile à évaluer car les affrontements se sont étendus à des zones plus éloignées où des groupes d'insurgés issus de minorités ethniques combattent également les militaires.

Les dernières exécutions ferment toute chance de mettre fin aux troubles, a déclaré Richard Horsey, analyste du Myanmar, du groupe International CRISIS.

"Toute possibilité de dialogue pour mettre fin à la crise créée par le coup d'État a maintenant été supprimée", a déclaré Horsey à Reuters.

"C'est le régime qui démontre qu'il fera ce qu'il veut et n'écoutera personne. Il voit cela comme une démonstration de force, mais cela pourrait être une grave erreur de calcul."