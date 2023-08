HLB Inc est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la vente de canots de sauvetage et de tuyaux. La société exerce ses activités par le biais de deux segments. Le segment des matériaux composites est principalement engagé dans la construction et la réparation de bateaux de sauvetage, la fabrication et l'installation de tuyaux. Le segment Biomedical Device Business est principalement engagé dans le développement de produits biopharmaceutiques, la fabrication et la vente de dispositifs médicaux.