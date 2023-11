HLS Therapeutics Inc. a annoncé les résultats de nouvelles analyses REDUCE-IT qui viennent enrichir le corpus de connaissances sur l'impact clinique de Vascepa (icosapent ethyl). Ces nouvelles analyses montrent que parmi les patients traités par statines dans un sous-groupe préspécifié avec des antécédents de syndrome métabolique, mais sans diabète au départ, l'ajout de Vascepa (icosapent éthyl) a réduit de manière significative le risque de premier événement cardiovasculaire et d'événements cardiovasculaires totaux. Ce sous-groupe était presque exclusivement composé de patients souffrant d'une maladie cardiovasculaire établie.

Les résultats ont été présentés lors des sessions scientifiques 2023 de l'American Heart Association ("AHA"), qui se sont déroulées du 11 au 13 novembre 2023 à Philadelphie. 13 novembre 2023 à Philadelphie (Pennsylvanie) et ont été publiés simultanément dans le European Heart Journal Open. On estime qu'un Canadien sur cinq est atteint du syndrome métabolique1, un ensemble de 3 ou plus de 5 facteurs de risque : 1) tour de taille =102 cm chez les hommes et =88 cm chez les femmes, 2) tension artérielle =130/85 mmHg, 3) glycémie à jeun =5,6 mmol/L, 4) triglycérides =1,7 mmol/L, et 5) HDL-C < 1,00 mmol/L chez les hommes et < 1,30 mmol/L chez les femmes.

Parmi les patients atteints du syndrome métabolique mais non diabétiques au départ (n=2866), ceux qui ont reçu un traitement à base d'icosapent éthyl ("IPE") avec une durée médiane de suivi de 4.9 ans, ont connu une réduction du risque relatif de 29 % pour le critère composite principal, défini comme un décès cardiovasculaire, un infarctus du myocarde non fatal, un accident vasculaire cérébral non fatal, une revascularisation coronarienne ou un angor instable entraînant une hospitalisation (P < 0,0001) (réduction du risque absolu [ARR]=5,9 % ; nombre nécessaire à traiter [NNT]=17) et une réduction de 41 % du nombre total d'événements (premiers et subséquents) (P < 0,0001), par rapport au placebo. Le risque pour le critère composite secondaire clé, défini comme un décès cardiovasculaire, un infarctus du myocarde non fatal ou un accident vasculaire cérébral non fatal, a été réduit de 20 % (P=0,05) et il y a eu une réduction de 27 % des infarctus du myocarde fatals/non fatals (P=0,03), une réduction de 47 % des revascularisations urgentes (P < 0,0001) et une réduction de 58 % des hospitalisations pour angor instable (P < 0,0001). Des réductions non statistiquement significatives ont été observées pour les arrêts cardiaques (44 %) et les morts subites d'origine cardiaque (34 %).

Les importantes réductions des risques relatifs et absolus observées confirment que l'EPI est une option thérapeutique importante pour les patients présentant un syndrome métabolique à haut risque cardiovasculaire, malgré l'absence d'effets robustes sur l'une ou l'autre des composantes du syndrome métabolique. Les limites de ces analyses, dont certaines sont de nature exploratoire, comprennent le nombre relativement faible d'événements dans certains sous-groupes ou pour certains critères d'évaluation, tels que l'arrêt cardiaque et la mort subite d'origine cardiaque. En outre, la variation des mesures subjectives (par exemple, le tour de taille) peut avoir affecté la classification du syndrome métabolique.