HMC Capital Limited est un gestionnaire d'actifs alternatifs diversifiés basé en Australie qui se concentre sur l'immobilier, le capital-investissement, la transition énergétique et l'infrastructure numérique. Ses segments comprennent l'immobilier et le capital-investissement. Son segment immobilier comprend les fonds HomeCo Daily Needs REIT, HealthCo Healthcare and Wellness REIT, HMC Wholesale Healthcare Fund et Last Mile Logistics Fund, gérés par HMC Capital. Le secteur du capital-investissement comprend le fonds HMC Capital Partners Fund I. HomeCo Daily Needs REIT investit dans des actifs de proximité dans les sous-secteurs cibles de la vente au détail de proximité, de la vente au détail en grande surface et de la santé et des services. Healthcare and Wellness REIT investit dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les crèches, les administrations, les sciences de la vie et la recherche, les soins primaires et les actifs immobiliers de bien-être, ainsi que dans d'autres actifs immobiliers de santé et de bien-être. Elle exploite également une plateforme de gestion d'actifs de crédit privé à moyen terme couvrant des prêts immobiliers, d'entreprise, mezzanine et d'infrastructure.

Secteur Développement et opérations immobilières