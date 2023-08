Home Consortium Limited est une société basée en Australie, qui est engagée dans la propriété, le développement et la gestion d'un portefeuille immobilier, ainsi que dans l'investissement et la gestion de fonds immobiliers. La société opère à travers trois segments : Propriétés en pleine propriété, Gestion de fonds et Autres. Le secteur des propriétés en pleine propriété est engagé dans des propriétés détenues pour la location à long terme et l'appréciation du capital. Les immeubles de placement sont initialement comptabilisés au coût, y compris les coûts de transaction, et sont ensuite réévalués annuellement à leur juste valeur.

Secteur Développement et opérations immobilières