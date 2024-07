HMN Financial, Inc. est une société holding de caisses d'épargne par actions. La société est une société holding pour Home Federal Savings Bank (la Banque). La Banque exploite des bureaux de banque de proximité et de production de prêts dans le Minnesota, l'Iowa et le Wisconsin. La Banque possède deux filiales à part entière, Osterud Insurance Agency, Inc. (OIA), qui fait des affaires sous le nom de Home Federal Investment Services et offre des produits et services de planification financière, et HFSB Property Holdings, LLC (HPH), qui est inactive. Ses activités de prêt comprennent les prêts généraux, les prêts immobiliers résidentiels unifamiliaux, les prêts immobiliers commerciaux et multifamiliaux, les prêts à la construction, les prêts à la consommation et les prêts aux entreprises commerciales. Elle octroie des prêts hypothécaires à taux fixe sur 15 et 30 ans garantis par des résidences unifamiliales et vend la majorité de ces prêts sur le marché secondaire. Elle accorde des prêts à la construction à des particuliers pour la construction de leur résidence et à des constructeurs pour la construction de résidences unifamiliales.