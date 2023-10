HMS Networks AB (HMS) est une société suédoise qui fournit des technologies de communication pour l'automatisation industrielle. La société fournit des solutions pour connecter des appareils industriels à des réseaux et des produits permettant l'interconnexion entre différents réseaux industriels. Les produits de la société sont classés en deux marques, à savoir Anybus et Netbiter. HMS, sous la marque Anybus, fabrique et commercialise des technologies de communication intelligentes pour les machines et les équipements à commande électrique. Sous la marque Netbiter, elle développe et vend des équipements de communication qui facilitent la gestion à distance via Internet, soit par le réseau de téléphonie fixe, soit par le réseau de téléphonie mobile. La société opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales, dont HMS Industrial Networks AB, IXXAT GmbH, un fournisseur de technologie de communication pour l'automatisation industrielle, la fabrication de machines et l'industrie automobile, ainsi que eWON SA.

Secteur Communications et réseautage