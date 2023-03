La marine britannique déclare avoir saisi des armes iraniennes de contrebande dans le Golfe

La Grande-Bretagne a déclaré que le navire a été détecté se déplaçant vers le sud de l'Iran à grande vitesse pendant les heures d'obscurité par un avion de surveillance et de reconnaissance du renseignement américain sans pilote, et a également été suivi par un hélicoptère britannique.

Lorsqu'il a été interpellé par la Royal Navy, le navire a d'abord tenté de naviguer vers les eaux territoriales iraniennes, mais il a été arrêté par une équipe de Royal Marines, qui a ensuite abordé le petit bateau et récupéré les colis suspects, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

"Cette saisie par le HMS Lancaster et la présence permanente de la Royal Navy dans la région du Golfe soutiennent notre engagement à faire respecter le droit international et à lutter contre les activités qui menacent la paix et la sécurité dans le monde", a déclaré le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, dans un communiqué.

Une inspection initiale a suggéré que les colis comprenaient des missiles guidés antichars iraniens et des composants de missiles balistiques à moyenne portée, a déclaré la Grande-Bretagne, ajoutant qu'elle avait informé les Nations Unies de la saisie.

Elle fait suite à deux précédentes saisies d'armes iraniennes par la Royal Navy dans la région au début de l'année dernière.