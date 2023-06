Starrag regroupe deux unités d'affaires et rabote sa direction

Zurich (awp) - Le groupe industriel saint-gallois Starrag, qui a récemment évoqué un possible rapprochement avec son homologue prévôtois Tornos, a annoncé lundi le regroupement de ses unités High Performance Systems (HPS) et Horizontal Machining Systems (HMS) dans une nouvelle, baptisée High Performance Machining Systems (HPMS). Cette dernière sera placée sous la houlette de Christian Kurtenbach, qui a repris la tête de HPS début février.

Cette réorganisation a pour objectif de "renforcer l'activité principale des centres d'usinage horizontaux sur les sites de Rorschacherberg et de Chemnitz" et de dégager des synergies. Les marques Heckert et Starrag, bien établies sur le marché, resteront en revanche inchangées, précise le communiqué.

L'ancien responsable de l'unité HMS Stefan Breu a quant à lui décidé de "relever de nouveaux défis professionnels" en dehors du groupe. Après son départ, sa fonction ne sera plus représentée à la direction générale.

