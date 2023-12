HMT Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la fabrication de machines pour l'industrie alimentaire. Les segments de la société comprennent les machines de transformation alimentaire, les machines-outils, les projets et autres. La société fabrique des équipements pour l'industrie laitière et alimentaire et des projets clés en main par l'intermédiaire de sa division HMT Food Processing Machinery, située à Aurangabad. Elle vend des équipements de transformation des produits laitiers et alimentaires et des solutions pour les usines laitières et les usines de production de lait en poudre, clés en main. Ses produits de machines-outils comprennent le tournage, les centres d'usinage, la rectification, les machines spéciales, les machines de moulage sous pression, les presses et les presses plieuses, les machines d'impression, les systèmes de contrôle CNC, les vis à billes de précision. Sa division de machines pour l'industrie alimentaire est située à Aurangabad, Maharashtra, et sa division d'activités auxiliaires est située à Jalahalli, Bengaluru, Karnataka. Les filiales de la société comprennent HMT Machine Tools Limited, HMT (International) Limited et FIMT Watches Limited.

Secteur Machines et équipements industriels