HNI Corporation est un fournisseur de mobilier de bureau et de produits de construction résidentielle. Le secteur de l'aménagement du lieu de travail fabrique et commercialise une gamme de mobilier de bureau commercial et domestique, qui comprend des systèmes de meubles à panneaux et autoportants, des sièges, des rangements, des banquettes, des tables, des produits architecturaux et des articles de collaboration sociale. Le segment des produits de construction résidentielle fabrique et commercialise une gamme de cheminées à gaz, à bois, électriques et à granulés, d'inserts, de poêles, de revêtements, de foyers extérieurs, de tables à feu et d'accessoires. Ses produits sont vendus principalement par l'intermédiaire de revendeurs indépendants, de distributeurs d'articles de bureau, de détaillants en ligne et de grossistes, mais aussi directement à des utilisateurs finaux et à des administrations fédérales, nationales et locales. Ses marques comprennent HON, Allsteel, Beyond, D'style, Gunlocke, Kimball, HBF, HBF Textiles et HNI India. Elle exporte certains produits par l'intermédiaire de sa filiale d'exportation vers l'Amérique du Nord, principalement les Caraïbes, l'Amérique latine et le Mexique.

