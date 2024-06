HNR Acquisition Corp est une société indépendante spécialisée dans l'énergie en amont. La société se concentre sur le développement de propriétés pétrolières et gazières onshore aux États-Unis. La société, par l'intermédiaire de sa filiale, se concentre sur le plateau nord-ouest du bassin permien, avec un accent particulier sur les propriétés productrices de pétrole et de gaz situées dans le champ Grayburg-Jackson dans le comté d'Eddy, au Nouveau-Mexique. Par l'intermédiaire de LH Operating, LLC, elle détient une production de pétrole et de gaz par injection d'eau comprenant 13 700 acres de concessions contiguës, 342 puits de production et 207 puits d'injection situés sur 20 concessions fédérales et 3 concessions d'État dans le champ pétrolifère de Grayburg-Jackson, au Nouveau-Mexique. Le champ pétrolifère de Grayburg-Jackson est situé sur la plate-forme nord-ouest du prolifique bassin permien dans le comté d'Eddy, au Nouveau-Mexique. Les filiales de la société comprennent HNRA Upstream, LLC, HNRA Partner, Inc, HNRA Investment, LLC, HNRA Royalties, LLC, Pogo Resources, LLC et LH Operating, LLC.