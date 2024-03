HOB Biotech Group Corp Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de réactifs de diagnostic in vitro. Les réactifs de détection produits par la société sont principalement utilisés dans le diagnostic clinique auxiliaire des maladies allergiques et des maladies auto-immunes. Les marques de produits de test d'allergie comprennent Oboke, Fubok, Shibok et Shibok Plus. Les marques de produits de détection des maladies auto-immunes comprennent Norbok et Nabok. La société est également engagée dans la vente de réactifs pour les instruments de test. La société exerce principalement ses activités sur le marché national.