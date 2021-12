HOCHDORF : vend terrains et bâtiments à la commune de Hochdorf

Communiqué ad hoc de la HOCHDORF Holding SA selon l'art. 53 RC

Hochdorf, le 16 décembre 2021 -Le Conseil d'Administration de la HOCHDORF Holding SA et le Conseil de fondation de la Caisse de pensions HOCHDORF ont décidé de vendre les terrains et bâtiments pour une somme totale de CHF 60,2 mio. à la commune de Hochdorf. Les parties sont convenues de finaliser la transaction au 30 décembre 2021. L'opération aura un effet positif sur les comptes annuels du Groupe HOCHDORF qui escompte à présent un EBIT situé entre CHF 7 et 12 mio.

Le Groupe HOCHDORF avait informé fin août dernier sur la profonde restructuration du Groupe dans le but de concentrer la production sur le site de Sulgen ainsi que sur la cession correspondante des terrains et bâtiments situés à Hochdorf. Mi-novembre, l'entreprise avait signalé que la commune de Hochdorf, l'une des acquéreuses favorisées, était invitée à prendre part aux négociations finales. Lors de leurs réunions, le Conseil d'Administration de la HOCHDORF Holding AG et le Conseil de fondation de la Caisse de pensions HOCHDORF ont décidé d'adjuger le marché à la commune de Hochdorf, celle-ci ayant soumis la meilleure offre. Les représentants de la commune, de la HOCHDORF Holding SA et du Conseil de Fondation ont signé aujourd'hui le contrat de vente. La finalisation de la transaction est prévue pour le 30 décembre 2021.

Terrains HOCHDORF vendus pour CHF 50,2 mio.

Pour les terrains et bâtiments du Groupe HOCHDORF, les parties se sont mises d'accord sur un prix de vente de CHF 50,2 mio., le terrain de la Caisse de pensions HOCHDORF changeant de propriétaire pour un montant de près de CHF 10 mio. Le Groupe HOCHDORF a également signé un contrat de bail sur quatre ans avec la possibilité d'une prolongation d'une année. Le loyer annuel a été fixé à CHF 3 mio. Comme annoncé fin août dernier, les recettes réalisées grâce à la vente des terrains et bâtiments permettront à la HOCHDORF Holding SA de réduire largement son endettement.

Les parties négociantes se réjouissent de la signature du contrat. «La commune de Hochdorf est une acquéreuse idéale pour les terrains et leur développement à long terme étant donné que nous souhaitons maintenir le siège et les services centraux et administratifs à Hochdorf», déclare Peter Pfeilschifter, CEO de la HOCHDORF Swiss Nutrition AG. Lea Bischof, maire de la commune de Hochdorf, a souligné que les planifications durables pour l'avenir peuvent à présent démarrer: «Pour la commune, l'acquisition de ces terrains est une opportunité unique favorisant le développement de Hochdorf en tant que centre», a déclaré Lea Bischof.

Effets sur le résultat de l'exercice 2021

Le produit de vente ainsi que les provisions prévues pour les coûts dans le contexte de la fermeture de l'usine à Hochdorf affectent les prévisions du Groupe HOCHDORF faites pour la clôture de l'exercice. Le chiffre d'affaires, qui était prévu dans une plage de CHF 260 à 300 mio., pourra atteindre le montant maximum. Au niveau EBIT, l'entreprise escompte un résultat qui pourrait se situer entre CHF 7 et 12 mio. Ce résultat n'est pas seulement influencé par le produit de vente réalisé pour les biens immobiliers, mais aussi par un prix laitier nettement plus élevé.

La cession des terrains et bâtiments est une opération réussie qui représente une étape importante pour assurer la pérennisation de l'entreprise et la placer sur des assises économiques solides. HOCHDORF veut se développer de manière conséquente et devenir un leader technologique suisse dans la fourniture de solutions «Smart Nutrition». L'entreprise voit dans le marché des aliments fonctionnels et des produits semi-finis haut de gamme, qui connaît une croissance au niveau mondial, une grande opportunité.

À propos du Groupe HOCHDORF:

Le Groupe HOCHDORF, société cotée à la Bourse de Zurich, a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires net consolidé de CHF 306,2 millions. HOCHDORF, l'un des acteurs agroalimentaires majeurs de Suisse, employait 391 personnes au 31.12.2020. Le Groupe HOCHDORF se distingue par son expertise élevée dans la mise en œuvre de matières premières de première qualité, sa technologie industrielle moderne et la proximité de marché caractérisant le savoir-faire de ses équipes dans le domaine de la nutrition. De ce fait, le Groupe se démarque sur les marchés mondialisés en tant que concepteur, producteur et spécialiste de la commercialisation de produits nutritionnels spéciaux pour des personnes de tous âges présentant des besoins nutritionnels spécifiques. Le portefeuille offre une gamme de solutions allant des semi-finis haut de gamme pour la filière industrielle de transformation agroalimentaire jusqu'aux produits destinés aux consommateurs dans le domaine sensible de la nutrition pour bébés.