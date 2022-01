Hochdorf Swiss Nutrition se trouve un nouveau patron

Zurich (awp) - Le fabricant de produit alimentaires Hochdorf Swiss Nutrition, filiale de la holding éponyme, a annoncé la démission de son directeur général Peter Pfeilschifter. Il est remplacé par l'ancien patron du chocolatier Läderach, Ralph Siegl.

M. Siegl est membre du conseil d'administration du groupe depuis 2020. Le nouveau directeur général conseille des entreprises et il est partenaire du cabinet Experts for Leaders. Il a dirigé entre 2006 et 2018 le chocolatier zurichois Läderach et a auparavant occupé divers postes de cadres chez Nestlé.

Quant à M. Pfeilschifter, il a décidé de quitter le groupe lucernois pour se consacrer à de nouveaux défis professionnels. Il avait rejoint l'entreprise en 2018 comme directeur de Food Solutions avant d'être nommé directeur général de Hochdorf Swiss Nutrition en 2019.

