Hochdorf a repoussé le paiement des intérêts d'un emprunt

Zurich (awp) - Le transformateur de lait Hochdorf a repoussé le paiement des intérêts de l'emprunt hybride perpétuel émis en 2017 et avec première date de remboursement après 5,5 ans. Le paiement aurait dû avoir lieu lundi 21 juin. Le report a été notifié uniquement via une information officielle annoncée sur SIX le 15 juin.

Contacté par AWP, le groupe lucernois n'a pas voulu commenter les raisons de de report. Le porte-parole a simplement déclaré que, comme mentionné dans le rapport annuel 2020, l'entreprise poursuit le chemin vers l'assainissement financier. Le paiement des intérêts a été reporté car les actionnaires n'ont pas non plus reçu de dividende ces trois dernières années. Le moment du paiement des intérêts n'a pas encore été fixé.

