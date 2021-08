Hochdorf creuse sa perte nette sur les six premiers mois

Zurich (awp) - En pleine restructuration, le transformateur de produits laitiers Hochdorf a creusé sa perte nette sur les six premiers mois de l'année, à -9,0 millions, contre -4,1 millions un an plus tôt. Des mesures supplémentaires doivent être prises pour maîtriser la situation financière et assainir le bilan, a indiqué lundi la société lucernoise.

Alors que les volumes de lait transformé ont pris l'ascenseur (+16,5%), les volumes vendus ont essuyé une baisse de 30,2% à 32'356 tonnes. Le chiffre d'affaires net a diminué de 11,4% à 140,3 millions de francs suisses, un recul qui s'explique par les désinvestissements réalisés et aux liquidations lancées en 2020. Sur une base comparable, les ventes ont enregistré une croissance organique de 8%, précise le communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit) a viré au rouge, à -8,6 millions, contre 1,2 million un an plus tôt. La contre-performance est liée à des volumes en baisse, des prix laitiers en hausse, une mise en stock délibérée ainsi qu'à un décalage temporaire du mix du chiffre d'affaires (quote-part plus importante dans le domaine d'activités Food Solutions), explique Hochdorf.

Au cours du semestre sous revue, Hochdorf a finalisé l'intégration du fabricant de lait pour bébés Bimbosan au sein d'Hochdorf Swiss Nutrition. Selon le communiqué, cette filiale a illustré la capacité d'innovation du groupe avec la mise sur le marché de plusieurs produits pour bébés au lait de chèvre, dont les ventes ont dépassé les attentes. Par ailleurs, les préparatifs sont en cours pour toucher de nouveaux marchés d'exportation en Asie.

Pandémie toujours un frein

La pandémie de Covid-19 continue de freiner le développement commercial, d'autant plus que sur le marché suisse, la pénurie de lait a persisté, due à une forte demande intérieure, qui s'est traduite par une hausse des prix du lait et des matières premières.

Le 6 août, Hochdorf a obtenu le versement du prix de vente de sa participation dans Pharmalys, soit 30 millions de francs suisses, qui permet un remboursement partiel direct de dettes. Pharmalys Laboratories, client majeur dans les activités liées aux bébés, et Hochdorf, poursuivront leur collaboration.

Le programme d'efficience se poursuit. Cette année, les différents projets en ce sens devront permettre d'économiser environ 5 millions de francs suisses. "Les performances opérationnelles actuelles n'étant pas suffisantes pour assainir durablement le bilan, d'autres options sont actuellement à l'étude", a toutefois précisé l'entreprise.

Pour la suite de l'exercice, le groupe s'attend toujours à un chiffre d'affaires entre 260 et 300 millions de francs suisses, tandis que l'Ebit devrait atteindre l'équilibre. Le deuxième semestre devrait en effet être meilleur, "favorisé par une augmentation des commandes et une meilleure utilisation des capacités dans le domaine d'activités pour bébés ainsi que par une réduction saisonnière des stocks, élevés jusqu'au milieu de l'année".

