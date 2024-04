Hochdorf Holding AG est une société holding basée en Suisse, active dans l'industrie alimentaire. Les activités de la société sont divisées en trois domaines d'activité, menés par Hochdorf Swiss Nutrition Ltd pour l'industrie alimentaire et le secteur de la vente au détail : Ingrédients laitiers, Soins pour bébés, ainsi que Céréales et ingrédients. La division Dairy Ingredients se concentre sur le développement, la production et la commercialisation de divers produits en poudre fabriqués à partir de lait et de lactosérum. La division Baby Care se concentre sur le développement, la production et la commercialisation de produits à base de lait pour les mères, les bébés, les jeunes enfants et les enfants en bas âge. La division Céréales et ingrédients se concentre sur le développement, la production et la commercialisation de divers produits à base de germes de blé VIOGERM, ainsi que de desserts instantanés. La société exploite un certain nombre de filiales, telles que Marbacher Oelmuehle GmbH, Pharmalys Laboratories SA, Zifru Trockenprodukte GmbH, ainsi que la marque Snapz.

Secteur Transformation des aliments