Hochdorf: la directrice des finances démissionne

Zurich (awp) - La directrice des finances (CF) du groupe Hochdorf, Nanette Haubensak, quittera, à sa demande, son poste dans le courant du deuxième semestre 2022. A titre intérimaire, Gerhard Mahrle assumera la fonction de CFO à partir du 15 août prochain et jusqu'à nouvel avis. La recherche d'un successeur a été lancée, a précisé l'entreprise lucernoise mercredi soir.

Mme Haubensak assumait le poste de CFO et membre de la direction générale depuis juin 2020. A ce titre, elle contribué de manière importante à la transparence et à la modernisation du groupe, a déclaré le directeur général Ralph Siegl, cité dans le communiqué.

Le CFO intérimaire Gerhard Mahrle jouit de plus de 25 ans d'expérience dans des fonctions dirigeantes dans les domaines financier et de comptabilité. Il a notamment été CFO de Coltene, Kardex et Sia Abrasives. Il a été engagé par Hochdorf à partir du 4 juillet et il prendra officiellement sa fonction à partir du 15 août, avec l'appui de Mme Haubensak. Cette dernière se chargera encore de l'établissement et de la publication des résultats semestriels, le 8 août prochain.

rp/