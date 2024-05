Hochschild Mining PLC est une société de métaux précieux basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur l'exploration, l'exploitation minière, le traitement et la vente d'or et d'argent dans les Amériques. La société exploite deux mines souterraines de veines épithermales : Inmaculada, située dans le sud du Pérou, et San Jose, dans le sud de l'Argentine. Elle exploite également la mine à ciel ouvert de Mara Rosa au Brésil. Inmaculada est une mine souterraine d'or et d'argent de 20 000 hectares, composée de 40 concessions minières et située dans le département d'Ayacucho, dans le sud du Pérou. San Jose est une mine souterraine d'or et d'argent située en Argentine, dans la province de Santa Cruz, à 1 750 kilomètres au sud-ouest de Buenos Aires. La propriété couvre une superficie totale de 50 491 hectares et se trouve à environ 20 km au nord de la mine Cerro Negro de Newmont. La société détient 51 % de la mine San Jose. Mara Rosa est une mine d'or à ciel ouvert située dans l'État de Goias au Brésil, une région favorable à l'exploitation minière.

Secteur Or