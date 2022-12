Hochschild Mining attend l'approbation de la mine au Pérou au début de 2023

Hochschild Mining PLC - Société de métaux précieux basée à Londres et spécialisée dans l'exploration, l'exploitation, le traitement et la vente d'argent et d'or - Déclare attendre une décision du gouvernement péruvien pour la mine d'or et d'argent Immaculada dans le département d'Ayacucho, au Pérou, concernant l'évaluation environnementale modifiée du site. Dit s'attendre à une décision au cours du premier trimestre de 2023.

Hochschild Mining possède deux mines souterraines de veines épithermales dans le sud du Pérou et une dans le sud de l'Argentine, ainsi que le projet avancé Mara Rosa au Brésil et d'autres projets à long terme à travers les Amériques. Immaculada se compose de 40 concessions minières et est détenu à 100% par Hochschild Mining.

Cours actuel de l'action : 69,85 pence, en baisse de 0,6% à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : baisse de 46 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.