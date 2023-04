Hochschild Mining notifie à Skeena la fin de son option sur Snip

(Alliance News) - Hochschild Mining PLC a déclaré mercredi qu'elle avait notifié à Skeena Resources Ltd la résiliation de son option sur le projet aurifère Snip au Canada.

Hochschild est une société de métaux précieux basée à Londres, axée sur l'Amérique du Sud et engagée dans l'exploration, l'exploitation minière, le traitement et la vente d'argent et d'or.

Elle a notifié à Skeena, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Hochschild Mining Canada Corp, qu'elle mettait fin à son option d'acquisition d'une participation de 60 % dans le projet Snip, situé dans le Triangle d'or de la Colombie-Britannique, au Canada.

Par conséquent, Hochschild n'est pas tenue de respecter les exigences en matière de dépenses globales.

Elle a également confirmé à Skeena qu'elle avait satisfait à l'exigence de dépenses annuelles minimales pour les 12 mois commençant le 14 octobre. Par conséquent, elle ne doit pas de paiement en espèces à Skeena selon les termes de l'accord.

"Nous aimerions exprimer notre gratitude pour le soutien que nous avons reçu de la nation Tahltan, du gouvernement de la Colombie-Britannique, de nos employés et de nos fournisseurs au cours de l'année et demie où nous avons travaillé au projet aurifère Snip. Nous avons apprécié de travailler au Canada, mais nous concentrons actuellement nos capitaux sur des projets plus avancés du portefeuille, notamment le projet Mara Rosa au Brésil, qui respecte toujours le temps utile et le budget ", a déclaré le directeur général Ignacio Bustamante.

Les actions de Hochschild Mining se négociaient 2,6 % plus haut à 86,35 pence chacune à Londres mercredi matin.

